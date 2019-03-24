Молния ударила в самолет, летевший в Сочи

Накануне, 23 марта, в самолет лоукостера «Победа», летевший из Казани в Сочи, в небе ударила молния.

На момент происшествия до прибытия в сочинский аэропорт оставалось около 35-ти километров. Воздушное судно в тот момент как раз шло на посадку, но попало в зону грозового фронта.

Несмотря на инцидент, который спровоцировали погодные условия, экипаж смог благополучно посадить лайнер. К счастью, пострадавших в происшествии нет.

Специалисты обследовали лайнер после приземления. Никаких неполадок и нарушений в работе им выявить не удалось. Кроме того, электронное бортовое оборудование осталось невредимым.

На данный момент в Сочи работает комиссия, а лайнер отправлен без пассажиров в аэропорт базирования Внуково.

Пассажиров, которые должны были лететь на данном судне в Москву, отправили в столицу другими рейсами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на заброшенном “Красном треугольнике” подросток из Сочи упал с 4-го этажа.