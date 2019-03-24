Фёдор Конюхов на лодке пережил сильнейший шторм в Тихом океане

Шторм может повториться. Фото: konyukhov.ru
Шторм может повториться. Фото: konyukhov.ru

Путешественник Фёдор Конюхов выжил в сильнейшем 12-бальном шторме в Тихом океане, который застал его вчера, 23 марта, во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Организатор путешествия Оскар Конюхов рассказал об этом СМИ. Кроме того, он сообщил, что на данный момент ветер утих до 25 узлов и ситуация стала спокойнее.

Шторм настиг путешественника в восточной части океана. Конюхов находился в лодке, управляемой веслами.

Волны достигали отметки в 8 метров в высоту и передвигались со скоростью около 90 километров в час, что сравнимо с автомобилем, врезающимся в лодку.

Оскар Конюхов отметил, что с большой вероятностью подобные штормы повторятся, так как Фёдор подходит к мысу Горн, рядом с которым всегда такая непогода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в самолет лоукостера «Победа», летевшего из Казани в Сочи, ударила молния.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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