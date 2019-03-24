Семак рассказал, что Заболотному надо работать усерднее

Главный тренер петербургского футбольного клуба объяснил, почему футболист не забивает голы.

Своим мнение Сергей Семак поделился после матча «Зенита» с «Аустрией» 23 марта. «Сине-бело-голубые» разочаровали болельщиков, игра завершилась со счетом 3:0 в пользу соперника. Главному тренеру пришлось объясняться, как такое вышло. Семак, помимо прочего, рассказал о роли нападающего «Зенита» Антоне Заболотном. Специалист считает, что он ему стоит больше работать, чтобы показывать хорошие результаты. При этом Семак уверен, что Заболотный – не лишний игрок в «Зените» и ему надо дать шанс проявить себя. Чтобы футболист начал забивать, рассуждает тренер, ему нужна техника.

Напоминаем, что Заболотный играл против «Аустрии» с самого начала матча, так и не сумев себя проявить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фанаты “Зенита” во время матча с “Аустрией” вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала.