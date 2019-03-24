Американские СМИ наперебой хвалят «Велес»

"Велес" спасает диких животных уже около 10 лет. Фото: https://vk.com/veles_spb

Реабилитационный центр находится в Ленинградской области – там помогают диким животным.

О том, что о «Велесе» теперь знают даже в США, стало известно сегодня, 24 марта. Новостью поделились волонтеры центра в сообществе во «Вконтакте». Известно, что первыми о «Велесе» написало информационное агентство The Associated Press, после информацию перепечатали несколько крупных изданий. В СМИ рассказали о «необычной организации, которая считается в России главным местом реабилитации диких животных». Помимо прочего, журналисты поделились историями некоторых постояльцев «Велеса» — например, о крокодиле Гене, которого нашли на свалке. К слову, недавно он умер.

Напоминаем, что любой неравнодушный человек может помочь центру, пожертвовав деньги или выполнив просьбу волонтеров. Сейчас «Велесу» требуется корм для обитателей, а также мясо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что львице Симоне из “Велеса” требуется дорогостоящая операция.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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