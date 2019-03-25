Производство машин в Петербурге выросло на 4%

За два месяца нового 2019 года в Северной столице значительно выросло количество производимых в городе автомобилей.

В январе-феврале 2019 года петербургские автозаводы Hyundai (Хендэ), Nissan (Ниссан) и Toyota (Тойота) выпустили 61 000 легковых автомобилей, это на 4% больше чем за тот же период 2018 года, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

За февраль заводы смогли выпустить 32 100 автомобилей –, на 5% больше чем в феврале 2018 года.

Что касается общей загрузки трех автозаводов (Hyundai (Хендэ), Nissan (Ниссан) и Toyota (Тойота)), то по итогам двух месяцев она достигла 80%. В январе-феврале общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 1% по сравнению с показателем первых двух месяцев 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что россиянам без гаража хотят запретить покупать автомобили. Инициативу, которую обсуждают в Госдуме, уже поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов.