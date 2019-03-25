Всё больше петербуржцев жалуются на незаконные ограждения, которые мешают

В 2018 году специалисты Комитета по контролю за имуществом снесли 105 незаконных ограждений, а всего в комитет выезжал почти по 140 адресам, по которым сформировали заявки о нарушениях. С начала 2019 года от петербуржцев поступило уже более 30 жалоб на незаконные ограждения, а это значит, что число снесенных ограждений в этом году может вырасти почти в два раза.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) отчитался о сносе незаконных ограждений на территории города. Речь идёт о заборах, которыми чаще всего соседи ограждаются друг от друга.

Представитель ККИ рассказал Gazeta.SPb, что жалобы поступали и поступают не только от обеспокоенных петербуржцев, но также и от юридических лиц, коммунальных служб и депутатов. Также отмечается, что почти всегда жалобы приходят не от отдельного петербуржца, а от группы жителей – то есть носят коллективный характер.

Всего за 2018 год удалось сформировать по итогам жалоб 105 заявок на демонтаж незаконных ограждений и устранить их, в то время, замечает представитель ККИ, как жалоб поступило более 500. То есть в среднем на одно незаконное ограждение жалуются около пяти организаций или групп граждан.

Также представитель ККИ отметил, что назвать среднее время сноса одного ограждения сложно, поскольку специалисты, выезжая на адрес, точно не знают, что их ждет там – это может быть один забор или несколько десятков дорожных блокиаторов. Поэтому на ликвидацию ограждений уходит от нескольких часов до нескольких дней.

Что касается настоящего, только с начала 2019 года Комитет по контролю за имуществом отреагировал на 33 заявления от граждан и организаций о незаконных ограждениях. В 2018 же году сотрудники ККИ выезжали по адресам, с которых поступали жалобы, 138 раз, а ликвидировали 105 ограждений. Поэтому можно утверждать, что действительно наблюдается рост активности петербуржцев в борьбе с незаконными ограждениями. Если тенденция продолжится, есть вероятность, что Комитету по контролю за имуществом в 2019 году удастся демонтировать в два раза больше незаконных ограждений, чем в 2018.

Согласно статистике, размещенной на сайте Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, всего в 2018 году ККИ провел 21 133 контрольных мероприятия и по их результатам выявил 7950 объектов с нарушениями. В отношении этих объектов было установлено 11 366 нарушений.