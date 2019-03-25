Среднемесячная зарплата в Петербурге достигла 61 тыс. рублей

Средняя заработная плата петербуржцев в месяц превысила 60 тысяч рублей.

Сегодня, 25 марта, во время заседания правительства Петербурга председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко актуализировал данные по зарплате горожан.

Сообщается, что среднемесячная заработная плата в минувшем году составила 60,1 тысяч рублей. В 2017 году этот показатель был равен 53,7 тысяч рублей, а в 2016-м году – 48,7 тысяч рублей.

Кроме того, отмечено снижение уровня безработицы. В городе на Неве насчитывается порядка 45,2 безработных. Около 17% работает в сфере торговли, 16,8% — в промышленном производстве, 9,7% — в сфере образования, а 8,8% — в научной и технической деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов пообещал, что за 3-4 года средняя зарплата дойдет до 100 тыс.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открытии нового производственного подразделения компании «Диаконт». На мероприятии он заявил, что необходимо увеличить среднюю зарплату в городе до 100 тыс. рублей. По его прогнозам, осуществить это возможно за 3-4 года.