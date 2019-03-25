В апреле в армию призовут почти 3 тысячи жителей Петербурга

Первые отправления намечены на середину апреля. Фото: pixabay.com
Первые отправления намечены на середину апреля. Фото: pixabay.com

Желающих пройти альтернативную гражданскую службу за год не прибавилось.

План на весенний призыв в Санкт-Петербурге составляет 2980 человек, сообщили в правительстве Петербурга 25 марта — в том числе 500 человек с высшим образованием. Отправление первых групп призывников намечено на середину апреля.

Альтернативную службу выбрали в 2018 году 27 человек — и в этом году серьезного роста желающих не наблюдается, сообщили в правительстве. Альтернативная служба позволяет призывникам работать на предприятиях, в том числе по своей специальности, вместо несения службы, но срок АГС превышает срок обычной службы в армии (1 год) в 1,5 раза, а проходят ее обычно вне родного субъекта федерации. Заявление на АГС можно подать до 1 апреля.

Численность армии РФ составляла 900 тысяч человек в 2018 году, а запас оценили в 2,572 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что артиллеристы ЗВО упражняются в стрельбе в Ленобласти.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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