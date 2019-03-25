Артиллеристы «садят» по Ленобласти из Гвоздик Акаций и Тюльпанов

Гаубица «Гвоздика» Фото: wikipedia
Гаубица «Гвоздика» Фото: wikipedia

На полигоне в Ленинградской области более 4 тысяч артиллеристов Западного военного округа упражняются в стрельбе.

Расчеты самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня и минометов оттачивают своё мастерство поражения одиночных, групповых и площадных целей, сообщили в пресс-службе ЗВО 25 марта.

В рамках учений военнослужащие тренируются в подборе соответствующего инженерного оборудования огневых позиций и обеспечивании исходные данных для стрельбы. Кроме того, бойцы практикуются в ведения артиллерийской разведки: совершают контрогневые маневры и тактику контрбатарейной стрельбы.

За результатами огневого поражения следят расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Элерон», корректируя их при необходимости.

В учебных испытаниях задействованы расчеты полковых самоходных гаубиц «Гвоздика», дивизионных самоходных гаубиц «Акация» и «Мста-С», самоходных миномётов «Тюльпан», реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что команды ЗВО готовы помогать службам бороться с паводком.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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