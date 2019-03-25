Apple презентовала новый стриминговый сервис и кредитку

Сегодня, 25 марта, в американском городе Купертино, штат Калифорния «Apple» провела презентацию, на которой были представлены новинки компании.

«Apple» представила зрителям новый стриминговый сервис Apple TV+. Его функционал предусматривает подписку на телеканалы, которые пользователь выбирает самостоятельно. В число доступных телеканалов входит HBO, Amazon, Hulu.

Сервисом смогут пользоваться жители более 100 стран. С мая этого года он будет доступен на iPhone и iPad, а осенью и на Mac. Кроме того, он будет доступен на телевизорах, поддерживающих Smart TV.

Второй новинкой стала кредитная карта Apple Card. Она разработана в сотрудничестве с Goldman Sachs и Mastercard. У карты будет опция кэшбека в 3% на товары компании «Apple» и 2% на остальные покупки. Оформить кредитку можно в приложении Wallet. Обслуживание бесплатное, кредитная ставка названа не была.

Второй вариант Apple Card – это карта, изготавливаемая из титана. На ней не будет содержаться никакой информации, так как вся она будет храниться в приложении Wallet. Сервис будет доступен только в США.

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