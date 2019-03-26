Tele2 открыл первый салон digital-формата

Первый салон открылся в Москве. Фото: Tele2

Первый салон открылся в Москве. Фото: Tele2

Формат салона показал принципиально новый подход к организации пространства и взаимодействию с потенциальным покупателем.

Суть новой концепции заключается в digital-подходе относительно сервиса, ассортимента и коммуникаций. Открыт первый салон в Москве.

В салоне нет кассовых зон: консультанты принимают оплату с помощью планшета из любой точки помещения. Взаимодействие с клиентом теперь лишено барьеров.

Кроме того, в салоне нет застеклённых витрин. Посетители могут напрямую взаимодействовать с товаром. Любой абонент Tele2 может бесплатно выпить кофе, активировав код в мобильном приложении.

Также в зале есть постаматы, в которых посетители могут забрать товары, заказанные в интернет-магазинах Tele2.

Второй магазин планируется открыть в Ярославле, а сразу после – в Санкт-Петербурге. Директор по продажам Tele2 Игорь Майстренко заявил, что до конца этого года откроются до 70 салонов «цифрового» формата.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Apple презентовала новый стриминговый сервис и кредитку.