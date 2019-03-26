Погода в Санкт-Петербурге на 26 марта

Утро 26 марта встретит петербуржцев слабым снегом и умеренным ветром. Мокрый снег продолжит местами идти весь день и всю ночь. Об этом сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.
Ветер будет дуть с запада, днем изменит направление на северо-запад.
Температура воздуха ночью составит -1…-3 гр., днем +1…+3 градуса.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Gazeta.SPb просит наших читателей быть осторожными на пешеходных переходах и за рулем.
Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем — повышаться.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил готовность к весенним паводкам с МЧС.