Погода в Санкт-Петербурге на 26 марта

Погода в Санкт-Петербурге. Фото: pixabay.com
Погода в Санкт-Петербурге. Фото: pixabay.com

Утро 26 марта встретит петербуржцев слабым снегом и умеренным ветром. Мокрый снег продолжит местами идти весь день и всю ночь. Об этом сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Ветер будет дуть с запада, днем изменит направление на северо-запад.

Температура воздуха ночью составит -1…-3 гр., днем +1…+3 градуса.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Gazeta.SPb просит наших читателей быть осторожными на пешеходных переходах и за рулем.

Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем — повышаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил готовность к весенним паводкам с МЧС.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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