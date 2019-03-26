Исторический дом на Васильевском острове рушится на глазах

Жители дома сообщают о неприятностях регулярно. Фото: Google.Maps
Жители дома сообщают о неприятностях регулярно. Фото: Google.Maps

Жители Василеостровского района бьют тревогу в соцсетях, желая достучаться до чиновников.

Жители Васильевского острова Санкт-Петербурга переживают за судьбу дома 30 на 13-ой линии В.О. — и за свои головы. О падении на тротуар кусков исторической лепки жители сообщили в социальных сетях 26 марта.

Очевидцы сообщают, что в понедельник 25 марта им довелось наблюдать настоящий “камнепад” — а поблизости находится два детских сада и школа №5.

По данным сайта Смольного, сообщение жителей о неудовлетворительном состоянии фасада дома 30, отправленное сегодня, проверяется модераторами. Данные сайта свидетельствуют, что это не единственная проблема с которой приходится сталкиваться его жителям — 27 февраля жители пожаловались на неубранный снег, 6 марта — на низкое отопление, 8 марта — на отсутствие горячей воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на улице Маяковского на тротуар падает лепнина.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
васильевский остров дом здание обрушение штукатурки соцсети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»