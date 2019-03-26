Исторический дом на Васильевском острове рушится на глазах

Жители Василеостровского района бьют тревогу в соцсетях, желая достучаться до чиновников.

Жители Васильевского острова Санкт-Петербурга переживают за судьбу дома 30 на 13-ой линии В.О. — и за свои головы. О падении на тротуар кусков исторической лепки жители сообщили в социальных сетях 26 марта.

Очевидцы сообщают, что в понедельник 25 марта им довелось наблюдать настоящий “камнепад” — а поблизости находится два детских сада и школа №5.

По данным сайта Смольного, сообщение жителей о неудовлетворительном состоянии фасада дома 30, отправленное сегодня, проверяется модераторами. Данные сайта свидетельствуют, что это не единственная проблема с которой приходится сталкиваться его жителям — 27 февраля жители пожаловались на неубранный снег, 6 марта — на низкое отопление, 8 марта — на отсутствие горячей воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на улице Маяковского на тротуар падает лепнина.