Продолжительность жизни в Петербурге на 3 года выше, чем по России

Продолжительность жизни в Петербурге составила 76 лет. Фото: pixabay.com
Продолжительность жизни в Петербурге составила 76 лет. Фото: pixabay.com

Минздрав РФ: Санкт-Петербург движется к показателям нацпрограммы “Здравоохранение”.

В Санкт-Петербурге средняя продолжительность жизни достигла 76 лет, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова 26 марта на заседании комитета по здравоохранению. Показатель, по словам министра, выше, чем средний по стране, на 3 года.

Показатели Петербурга постепенно приближаются к целям, поставленным Минзравом РФ в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. Так, смертность среди трудоспособного населения в Петербурга достигла 370 случаев на 100 тысяч жителей за год — видимо, даже с учетом повышения пенсионного возраста. Цель программа — понизить показатель до 350 случаев.

Накануне в правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что население Петербурга выросло на 32 тысячи — но большую часть этой цифры составляют мигранты. Главной причиной смертности остаются рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что именно должно повысить рождаемость в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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