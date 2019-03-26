У мусорной реформы появился логотип

Логотип МР. Фото: uko-lenobl.ru
Логотип МР. Фото: uko-lenobl.ru

В преддверии старта мусорной реформы, был проведен открытый творческий конкурс на разработку лучшего логотипа.

Жюри особенно отметило концепцию Юлии Журавель. Ее логотипы, по мнению судей, отражают полный цикл обращения с отходами, а также символизируют переработку, что является главным приоритетом грядущей мусорной реформы.

Логотип МР. Фото: uko-lenobl.ru
Логотип МР. Фото: uko-lenobl.ru

Отдельно руководство конкурса отметило работу самого молодого участника конкурса — 12-летней Марии Ершовой, которая учится в 5 классе и живёт в поселке Бугры (Всеволожский район Ленинградской области).

Логотип МР. Фото: uko-lenobl.ru
Логотип МР. Фото: uko-lenobl.ru

Обоим победителям конкурса будет вручён приз в размере 15 000 рублей. Жюри отметило и другие работы участников, которым будут вручены поощрительные призы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мусорная реформа Ленобласти переносится на январь 2020 года.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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