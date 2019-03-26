Клад Нарышкиных, найденный 7 лет назад, выставят в “Царском Селе” в этом году

Это самая крупная находка с 1917 года. Фото: hhttp://www.tzar.ru

Это самая крупная находка с 1917 года. Фото: hhttp://www.tzar.ru

Всего было найдено порядка двух тысяч предметов. Клад был обнаружен во время реконструкции в 2012 году. Только в этом посетители музея-заповедника смогут увидеть находку.

Главный хранитель Государственного музея-заповедника Татьяна Серпинская сообщила, что ценный клад, найденный во время реконструкции дворовых флигелей особняка Нарышкиных-Трубецких в 2012 году, в этой смогут увидеть посетители ГМЗ “Царское Село”.

Она также рассказала, что общая стоимость всех находок составляет порядка 190 миллионов рублей. Всего было найдено около дух тысяч предметов.

Все найденные предметы — это лучшие ювелирные работы известнейших российских и европейских фирм. Отмечается, что это самая крупная находка с 1917 года.

Об этом рассказала главный хранитель ГМЗ «Царское Село» Татьяна Серпинская.

Коллекцию разместят в левом крыле Александровского дворца. Найденные вещи еще не реставрировались, так как большая часть — в отличном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сокровища из особняка Нарышкиных оценили в 190 миллионов рублей.