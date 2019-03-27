Остановив машину, полиция нашла у петербуржца части оружия

Во вторник, 26 марта, сотрудниками полиции Кировского района Санкт-Петербурга был остановлен автомобиль марки «Хундай Солярис».

В результате обыска автомобиля, который находился под управлением 53-летнего мужчины, были найдены и изъяты предметы, напоминающие части огнестрельного оружия и боеприпасы.

Изъятое было отправлено на экспертизу, которая вынесла заключение о том, что обнаруженный предмет является частью огнестрельного оружия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения или ношения оружия, его основных частей или боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ) правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе пассажиры ограбили таксиста.