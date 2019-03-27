Ладожский мост на трассе “Кола” разведут 3 апреля

Специалисты проверят готовность переправы к сезону навигации.

На трассе “Кола” 3 апреля разведут Ладожский мост через Неву, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 27 марта. На дороге перекроют движение транспорта на 45 минут.

Развод назначен на 15:00 3 апреля — его выполняют для проверки систем моста: специалисты хотят убедиться, что переправа готова к началу сезона навигации. В Упрдоре уточнили, что проведут проверку при условии скорости ветра ниже 15 м/с. Мост также нельзя будет развести при температуре выше 25 градусов, но такое тепло Ленобласти в начале апреля не грозит.

Мост находится рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленобласти. 3-е апреля — среда и днем на этом участке не должно быть оживленного движения, но в Упрдоре попросили автомобилистов учесть эту информацию и распланировать маршрут заранее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти посинели реки из-за итальянцев.