Дмитрий Лисовец: В Петербурге не хватает 11 станций скорой помощи

Дмитрий Лисовец. Фото: 78.ru
Дмитрий Лисовец. Фото: 78.ru

Во вторник, 26 марта, в Санкт-Петербурге прошла отчетная коллегия комитета по здравоохранению, в рамках которой выступили действующий градоначальник Александр Беглов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава петербургского ведомства Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, в городе столкнулись с явной нехваткой медицинского персонала: на десять тысяч горожан приходится 58 специалистов. Он также добавил, что для решение этой проблемы нужно предать профессии максимальной престижности.

Также глава комитета отметил, что в медучреждениях остаются проблемой длинные очереди. Решить ситуацию поможет цифровизация, а также реализация системы «Бережливая поликлиника», уверен Лисовцев.

В конце выступления Дмитрий Лисовец заявил о необходимости строительства 11 новых станций медпомощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге определились, что делать с детским здравоохранением.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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