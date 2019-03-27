В ВУЗах Ленобласти начнут готовить профессиональных рыбаков

Новое направление подготовки учтут в бюджете на 2020-ый год. Фото: pixabay.com

Новое направление подготовки учтут в бюджете на 2020-ый год. Фото: pixabay.com

Полгода студенты будут заниматься теорией в регионе, а полгода — применять знания на рыбных фермах Норвегии.

В Ленобласти появится профессия “Рыбак” — и специалистов по ней начнут готовить в ВУЗах региона, сообщает портал Online47.ru 27 марта. О новом направлении губернатор региона Александр Дрозденко рассказал на встрече с норвежским послом Рене Ресаландом: по его словам, профессию введут с 2020 года.

Правительство региона учтет идею в бюджете на 2020 год. Дрозденко сообщил, что обучение будет двойным: полгода студенты будут заниматься в Ленобласти, а на полгода их отправят в Норвегию на рыбную ферму, где они смогут применить теоретически знания на практике и набраться опыта.

По данным ФТС, 50% импорта России из Норвегии в 2017 году составляли лодки, суда и плавучие конструкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рыбаков-браконьеров Ленобласти крупно оштрафовали.