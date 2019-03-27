В бюджет Ленобласти внесли коррективы

Депутаты ЗакСа пересмотрели некоторые статьи расхода на ближайшие три года.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Принимая решение об изменениях в документе, политические деятели отметили, что порой сложно загадывать наперед, о каких суммах пойдет речь. В 2018 году не было некоторых параметров, которые дали бы понять, сколько денег потребуется на те или иные цели в 2019 году. Так, например, было не совсем ясно, какую сумму придется потратить на национальные проекты. Парламентарии считают, что лучше обсуждать распределение казны не в конце года, как сейчас, а в начале.

Пересмотрев главный финансовый документ Ленинградской области, депутаты ЗакСа пришли к выводу, что в текущем году доходы региона составят на два миллиарда больше, чем планировалось изначально. Тем не менее, расходы все равно превышают доходы, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что губернатор Ленобласти Дрозденко хочет денег из бюджета Петербурга.