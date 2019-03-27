Петербуржцы придумывают имя для лисенка из «Велеса»

Лисенка предлагают назвать Лучиком и Патриком. Фото: https://vk.com/veles_spb
Лисенка предлагают назвать Лучиком и Патриком. Фото: https://vk.com/veles_spb

Малыш — новый обитатель центра помощи диким животным, которого сотрудники до сих пор не решили, как назвать.

В социальной сети «Вконтакте» петербуржцам и ленинградцам предложили проявить фантазию и придумать имя для больного лисенка 27 марта. Бедное животное попало к волонтерам истощенным, а его задние лапки совсем не шевелятся. Из-за этого сотрудники «Велеса» прозвали лисенка «колченогий».

Под постом собралось несколько десятков комментариев. Одни пользователи пишут свои варианты, а другие одаривают их «лайками», выражая так симпатию тому или иному имени. Многим нравится Лучик, другие же предпочли бы, чтобы лисенок стал Патриком. Некоторые вспомнили произведение «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и предложили лаконичное имя Лис.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что американские СМИ наперебой хвалят «Велес». Журналисты рассказали о том, как в Ленинградской области спасают животных.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
велес лис
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