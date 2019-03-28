Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей

В Ленинградской области оштрафовали заядлых рыболовов. Об этом сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Фанаты зимней рыбалки выплатят крупный штраф за то, что нарушили закон в области охраны водных ресурсов.

Один из штрафов составил порядка 51 тысячи рублей.

Отмечается, что за минувшую неделю в Северной столице и Ленинградской области зарегистрировали не менее 15 административных нарушений. Все они были совершены рыбаками.

Помимо штрафов у нарушителей изъяли три килограмма рыбы, 64 незаконных инструментов для ловли подводных жителей, а также два транспортных средства.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в ВУЗах Ленобласти начнут готовить профессиональных рыбаков.

В регионе появится профессия “Рыбак”. Подготовка будет проходить в ВУЗах Ленинградской области. Полгода студенты будут получать теоретические знания в регионе, а полгода — применять их на практике на рыбных фермах в Норвегии.