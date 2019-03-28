Выдача медкарты по запросу замедлит работу больниц

Согласно проекту, медицинскую карту пациента будут давать в форме копии или в форме выписки из неё. Фото: Pixabay

Согласно проекту, медицинскую карту пациента будут давать в форме копии или в форме выписки из неё. Фото: Pixabay

Минздрав разработал проект документа, согласно которому медицинская карта будет выдаваться пациенту только по его запросу. Эксперты считают, что возможное нововведение может снизить оперативность оказания медицинских услуг.

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, в котором регламентируется порядок выдачи на руки медицинских документов. Самым примечательным по приказу можно назвать то, что медицинскую карту пациента теперь нельзя будет получить на руки. Можно будет забрать лишь её копию или выписку из документа. Для этого в медучреждение необходимо подать запрос с указанием личных данных в бумажном или электронном виде, который будет рассматриваться не более месяца. Однако по-прежнему на руки будут выдавать, например, флюорограмму, ренгтеннограму.

Главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис считает, что новая процедура, если она вступит в силу, снизит оперативность предоставления медуслуг. Эксперт поясняет: «человек не планирует болезнь» и говорит, если заболевшему понадобится карта, то в его интересах получить её быстро. Кроме того, считает эксперт, получать копию медкарты на руки – это приемлемо, а вот выписка не дает полных данных о состоянии здоровья человека.

Александр Хаджидис согласен с мнением, что рациональнее было бы перевести все больницы на электронные медкарты и уверен, что сделать это возможно. Когда примерно Россия придет к цифровой картотеке пациентов, эксперт затруднился сказать, но «нужно быть оптимистом», отметил он.

Эксперт рассказал, что для перехода на электронные карты нужно постепенно вводить онлайн режим и учить персонал, а это, можно предположить не быстрый процесс. Александр Хаджидис рассказал, что средний возраст терапевта — 60-65 лет, а немолодым людям сложнее разбираться в новых технологиях. Это глобальная проблема автоматизации, считает эксперт, которую стоит решать.

Отметим, что в Минздраве возможное нововведение объяснили тем, что оно снизит риск потери медкарт. К тому же информация в медкарте больше предназначена для врачей и её поймут не все пациенты.

Проект, согласно пояснительной записке, разработан в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан». Закон предусматривает право получения медицинских документов, отражающих состояние здоровья пациентов. С 2013 года порядок выдачи копий медицинских документов больным оставался неурегулированным. До этого же времени с переменным успехом действовали приказ №207 и приказ №12.