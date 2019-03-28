В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Первую подлодка проекта «Варшавянка». Фото: Штурм Глубины/ ВК
Первую подлодка проекта «Варшавянка». Фото: Штурм Глубины/ ВК

Первую подлодка проекта «Варшавянка» для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось утром в четверг, 28 марта, на предприятии «Адмиралтейские верфи».

Подлодки проекта «Варшавянка» являются 3-им поколением дизель-электрических субмарин, которые признаны одними из самых малошумных подлодок в мире.

Субмарины могут развивать скорость до 20 узлов над водой и погружаться на глубину в 300 метров.

Длительность автономного плавания составляет 45 суток.

Численность экипажа — 52 человека.

На вооружении подлодок находятся торпеды, мины, а также крылатые ракеты, способные поражать цели как на земле, так и в воздухе на расстоянии до 1,5 тысяч километров. До 2022 года в России планируют выпустить шесть таких лодок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что подлодка «Новороссийск» уйдет на месяц испытаний в Балтийское море.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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