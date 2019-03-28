Трое смельчаков пробрались на территорию «Крестов»

Молодые люди отправились туда на небольшую экскурсию, поделившись затем снимками.

Секретная операция состоялась в ночь с 27 на 28 марта. Двое парней и одна девушка отправились на Арсенальную набережную в уже закрытое СИЗО. Туда, к слову, не так уж и просто попасть, но они смогли. На снимках горожане позируют в форме вертухаев на фоне «Крестов». На некоторых из них запечатлена сама тюрьма и все, что осталось там после переезда. Уточняется, что молодые люди пробрались в камеры и производственный цех, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что «Кресты» — следственный изолятор в Санкт-Петербурге, который был основан в 1892 году. К слову, среди заключенных СИЗО были муж и сын Анны Ахматовой.

В 2017 году тюрьму закрыли, всех заключенных перевели в новое помещение. Теперь они коротают срок в Колпино.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Кресты” Санкт-Петербурга вместе с селедкой заключенным хотели передать телефоны.