Пятница в Петербурге будет ясной, солнечной, ветреной

Температура может подняться до +10 градусов тепла — а вот выходные станут пасмурными.

В пятницу 29 марта в Санкт-Петербурге температура поднимется до +9…+10 градусов тепла, согласно данным сервиса Яндекс.Погода. Днем небо может быть затянуто облаками, но к вечеру прояснится. Сейчас в городе +2 градуса. В течение пятницы жителей Санкт-Петербурга ждет ветер со средней скоростью в 5 м/с с запада.

На дорогах все еще может быть скользко, автомобилисты Санкт-Петербурга должны быть внимательнее. Сейчас в городе нет пробок — небольшие заторы фиксируют только на площади Восстания и на Благодатной улице. Впрочем, час пик начнется только через 1,5 часа.

На выходных синоптики обещают понижение температуры и пасмурную погоду — в субботу 30 марта в Петербурге, скорее всего, пойдет дождь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пятница в Петербурге может стать теплой.