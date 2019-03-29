Супергерои среди нас: женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации

Женщине не нужна анестезия при операции, а раны затягиваются быстрее. Однако есть и проблемы.

Жительница Великобритании Джо Камерон не чувствует боли из-за редкой генетической мутации, сообщает British Journal of Anaesthesia. Ученые пришли к выводу, что из-за мутаций ДНК женщина не способна ощущать физический дискомфорт.

Сейчас ей уже 71 год. Внимание врачей она привлекла после того, как ей сделали операцию по замене бедренного сустава — женщине не потребовалась анестезия. Исследователи не уточняют, в каком возрасте англичанка поняла, что отличается от всех остальных.

Среди “суперспособностей” женщины называют быструю регенерацию тканей, хотя, конечно, до героев комиксов ей далеко. Однажды Камерон проходила несколько дней со сломанной рукой, не заметив этого. Роды у нее прошли намного легче, чем у обычных людей. Однако не все так радужно, как может показаться: организм не способен через боль сообщить женщине о проблемах в теле — например, об ожоге женщина узнает по покраснению кожи, а не по боли. Кроме этого, в туалет женщине приходится ходить по часам — естественных “позывов” она не чувствует.

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