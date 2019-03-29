В Минтруде предложили доплачивать работникам за стресс на работе

Минтруд РФ предлагает разработать условия и обязать работодателей вводить доплаты сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на рабочем месте и неудобный график.

Как сообщают «Известия», в первую очередь речь идёт о работниках правоохранительных органов, педагогах и журналистах.

Специалисты Минтруда России планируют провести соответствующие исследования для выявления вредных факторов на здоровье работников.

Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье,

— подчеркнул секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.

Изменения среди прочего могут затронуть медработников, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Минтруд рассказал о новом порядке индексации пенсий.

В Министерстве труда и социального развития России представили проект приказа, который изменит правила обращения за соцдоплатой к пенсии.