В Минтруде предложили доплачивать работникам за стресс на работе

Минтруд РФ предлагает разработать условия и обязать работодателей вводить доплаты сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на рабочем месте и неудобный график.
Как сообщают «Известия», в первую очередь речь идёт о работниках правоохранительных органов, педагогах и журналистах.
Специалисты Минтруда России планируют провести соответствующие исследования для выявления вредных факторов на здоровье работников.
Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье,
— подчеркнул секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.
Изменения среди прочего могут затронуть медработников, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Минтруд рассказал о новом порядке индексации пенсий.
В Министерстве труда и социального развития России представили проект приказа, который изменит правила обращения за соцдоплатой к пенсии.