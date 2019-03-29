Из Купчино в Шушары запустят скоростной трамвай

Добраться от Шушар до Купчино можно будет за 15 минут. Фото: pixabay.com

Добраться от Шушар до Купчино можно будет за 15 минут. Фото: pixabay.com

Проект запустили еще летом 2017 года, но само строительство путей начнут только в 2020-ом.

Из Купчино в поселок Шушары проложат трамвайные пути: состав довезет пассажиров из одного пункта в другой за 15 минут, сообщил глава Пушкинского района Владимир Омельницкий газете “Петербургский дневник” 29 марта.

Строительство начнут в 2020 году, а закончат в 2022 году. В 2023-ем проложат пути до Славянки — от нее до Купчино можно будет добраться за полчаса.

По данным сайта программы развития застроенных территорий Санкт-Петербурга, проект запустили еще в августе 2017 года. На первом этапе хотели проложить 10 км путей и закупить 10 трамваев, затем построить 11 км путей до Славянки и купить еще 12 составов. Наконец, от метро “Шушары” до Колпино запустили бы 22 трамвая по 13,5 км путей, но когда это будет — неизвестно. Прокладку путей оценили в 50 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда в Иматру отправятся автобусы из Петербурга.