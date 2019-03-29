Выходные в Ленобласти будут ветреными и теплыми

Последние дни марта порадуют местных жителей, так что можно планировать вылазки на прогулки.

Уже сегодня, 30 марта, солнце спрячется за тучами. Несмотря на это, в некоторых районах Ленинградской области воздух прогреется до плюс 12 градусов. При этом ночью температура опустится до ноля градусов. Весь день по региону будет гулять ветер, порывы которого достигнут временами 12 метров в секунду. Специалисты считают, что возможны осадки в виде дождя – выходя из дома, не забудьте взять зонт.

Спасатели предупреждают, что на дорогах из-за перепадов температуры может быть гололедица. В связи с этим стоит быть осторожнее не только водителям, но и пешеходам. В такое время увеличивается количество несчастных случаев и ДТП.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге закончилась теплейшая за неделю пятница и наступила суббота. День обещает быть дождливым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весна «выкатила» на улицы самокатчиков и велосипедистов, которые мешают.