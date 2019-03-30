“Черная воронка” образовалась на проезжей части в Пушкине

Пока о пострадавших от провала грунта не сообщали. Фото: https://vk.com/spb_today
Пока о пострадавших от провала грунта не сообщали. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают о провале грунта в пригороде Петербурга. Одни называют образовавшуюся на дороге дыру “черной воронкой”. Другие пользователи поясняют, что это.

О дыре на проезжей части в Пушкинском районе Петербурга сообщают местные жители. Дыра образовалась на улице Удаловской. Об это сообщают очевидцы в социальной сети около 16:00.

Пользователи соцсети также приложили фотографию. Больших размеров дыра ничто иное, как провал грунта. Пользователи также предупреждают водителей быть внимательными на дороге и объезжать злополучную яму. Пока о пострадавших от провала грунта не сообщали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трубу, оставившую несколько домов на Софийской без воды, починили.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Пушкинский район
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