Юным фанатам Дзюба сообщил, что Лунев и Кержаков “слабенькие” вратари

В процессе тренировки в Удельном парке форвард петербургского “Зенита” Артем Дзюба в шутку или нет пошутил об уровне игры вратарей своей команды.

Открытая тренировка, на которой побывал юный поклонник спортивных достижений сине-бело-голубых прошла в Удельном парке. Тогда форвард петербургского “Зенита” Артем Дзюба, разговаривая с юным любителем футбола из Выборга, призвал мальчика быстрее учиться игре и приходить в команду. Об этом сообщает Ленинградская областная телекомпания.

“Вместо Акинфеева приходи играть, а начинай у нас. Вратари у нас слабенькие — Луневы, Кержаковы”, — сказал Дзюба в шутку.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, “Зенит” встретится с “Оренбургом” на “Газпром Арене”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Семак опасается мачта “Зенита” с “Оренбургом”.