Жительница Зеленограда скалкой избила своего малолетнего сына и отрезала ему часть уха

Повреждения спустя некоторое время заметили сотрудники школы. Мальчик несколько дней не снимал шапку. Ребенка передали в Центр поддержки семьи и детства “Зеленоград”.

Следователи, которые начали изучать это дело, считают, что именно мать несовершеннолетнего школьника виновна в произошедшем. Как сообщают сотрудники следственного комитета, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина избила своего сына скалкой и отрезала ему часть уха.

Инцидент произошел 27 марта. На мальчика спустя два дня обратили внимание в школе – все это время он не снимал шапку. Руководство школы обратилось в полицию с заявлением.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиз, пока мальчик будет размещен в Центре поддержки семьи и детства “Зеленоград”. Мать заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина “истыкал” ножом 73-летнего пенсионера.