Виновными в “черной воронке” на дороге в Пушкине могли стать местные жители

На место происшествия должна выехать бригада восстановительных работ. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.vom
На место происшествия должна выехать бригада восстановительных работ. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.vom

Так посчитал “Водоканал”. Провал грунта был зафиксирован сегодня днем на улице Удаловская. Устранять дыру пока не планируют.

Как сообщили на предприятии, для начала стоит выяснить причины провала и уже после устранять сам провал и заделывать дыру. Ранее сообщалось, что “черная воронка” была замечена петербургскими водителям в Пушкинском районе. Крупный провал образовался на проезжей части.

На место происшествия должна выехать бригада восстановительных работ, сообщили телеканалу “78” в “Водоканале”.

По предварительным данным, причиной провала могли стать изношенность участка или действия местных жителей. Труба могла износится из-за того, что жители когда-то спускали туда разные объекты и ее приходилось промывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “черная воронка” образовалась на проезжей части в Пушкине.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
«Водоканал Петербурга» происшествие пушкин Пушкинский район
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