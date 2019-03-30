Виновными в “черной воронке” на дороге в Пушкине могли стать местные жители

Так посчитал “Водоканал”. Провал грунта был зафиксирован сегодня днем на улице Удаловская. Устранять дыру пока не планируют.

Как сообщили на предприятии, для начала стоит выяснить причины провала и уже после устранять сам провал и заделывать дыру. Ранее сообщалось, что “черная воронка” была замечена петербургскими водителям в Пушкинском районе. Крупный провал образовался на проезжей части.

На место происшествия должна выехать бригада восстановительных работ, сообщили телеканалу “78” в “Водоканале”.

По предварительным данным, причиной провала могли стать изношенность участка или действия местных жителей. Труба могла износится из-за того, что жители когда-то спускали туда разные объекты и ее приходилось промывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “черная воронка” образовалась на проезжей части в Пушкине.