Рома Зверь получил «Нику» за роль в фильме «Лето»

Рома Зверь сыграл одну из главных ролей. Фото: Роман Билык/ ВК
Рома Зверь сыграл одну из главных ролей. Фото: Роман Билык/ ВК

Российский музыкант Роман Билык, более известный под именем Рома Зверь, награжден кинопремией «Ника» в номинации «Открытие года».

Рома Зверь сыграл одну из главных ролей в кинофильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Во время церемонии награждения победителей музыкант выразил благодарность режиссеру киноленты. Зверь поблагодарил его за то, что Серебренников продолжал монтаж фильма, несмотря на домашний арест.

Фильм «Лето» является биографией ленинградских андеграундных рок-музыкантов 1980-х годов. В фильме показано становление Виктора Цоя в кругу музыкантов, начало его творческого пути. Основной сюжетной линией является знакомство и отношения Цоя, Майка Науменко и его жены Натальи.

Фильм вышел в прокат в России 7 июня 2018 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Стас Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» с голосами Бузовой и Нагиева.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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