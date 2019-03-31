В воскресенье в Петербурге пройдет парад клоунов

"Смешной фестиваль" будет идти до 6 апреля. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Шествие клоунов и театралов, приехавших в Северную Столицу со всей страны, будет проходить на Васильевском острове.

Парад клоунов станет открытием шестнадцатого международного праздника юмора «Смешной фестиваль». Он будет проходить в Санкт-Петербурге до 6 апреля. Почти на неделю Петербург станет центром смеховой культуры.

Шествие клоунов будет проходить на пешеходной зоне между 6-й и 7-й линией на Васильевском острове. Понаблюдать за ним сможет каждый желающий.

В это воскресенье, 31 марта, «Смешной фестиваль» открывается в Петербурге и будет идти до 6 апреля. В рамках фестиваля пройдет ночной марафон смеха, театральная клоунада, мастер-классы от известных клоунов и множество других мероприятий.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Смешной фестиваль” в Санкт-Петербурге — самое интересное событие выходных.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
афиша Василеостровский район фестиваль
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В воскресенье в Петербурге пройдет парад клоунов