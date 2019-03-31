Нокаут к психиатрам отправил жителя Гатчины на 3,5 года в тюрьму

Мужчина избил другого у клуба “Такси” на улице Волкова в Гатчине. Последствия удара обернулись для пострадавшего серьезным психическим расстройством.
Инцидент произошел еще два года назад, но только на днях Гатчинский городской суд Ленобласти вынес приговор злоумышленнику, который ударил оппонента в челюсть и отправил его в больницу.
Житель Гатчины, установило следствие, ударил оппонента на улице Волкова в Гатчине возле клуба. Удар был такой силы, что мужчина ударился головой и в последствии у него зафиксировали серьезное психическое расстройство.
Любителя размахивать кулаками приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина, пострадавшая в ДТП на Невском, умерла в больнице.