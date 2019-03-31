Нокаут к психиатрам отправил жителя Гатчины на 3,5 года в тюрьму

Инцидент произошел еще два года назад. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел еще два года назад. Фото: https://pixabay.com

Мужчина избил другого у клуба “Такси” на улице Волкова в Гатчине. Последствия удара обернулись для пострадавшего серьезным психическим расстройством.

Инцидент произошел еще два года назад, но только на днях Гатчинский городской суд Ленобласти вынес приговор злоумышленнику, который ударил оппонента в челюсть и отправил его в больницу.

Житель Гатчины, установило следствие, ударил оппонента на улице Волкова в Гатчине возле клуба. Удар был такой силы, что мужчина ударился головой и в последствии у него зафиксировали серьезное психическое расстройство.

Любителя размахивать кулаками приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина, пострадавшая в ДТП на Невском, умерла в больнице.