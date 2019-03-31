В Копорскую крепость планируют снова отправить археологов

Крепость построили европейские рыцари в 1237 году. Фото: https://vk.com/putexod
Крепость построили европейские рыцари в 1237 году. Фото: https://vk.com/putexod

Ленобласть ищет компанию, которая проведет на объекте раскопки и опишет все артефакты.

Власти Ленобласти ищут археологов для проведения раскопок в крепости Копорье — дирекция по сохранению культурных объектов заявила конкурс на проведение работ еще в четверг 28 марта. Начальная цена контракта — 18,2 млн рублей, который победитель получит из бюджета области.

По данным контракта, археологи должны провести раскопки, сфотографировать и составить чертежи территории. Все, что удастся найти, следует описать, зарисовать, очистить. Происхождение найденных артефактов нужно установить самостоятельно. Работы нужно закончить до начала зимы — заявки принимают до 24 апреля.

Копорская крепость находится на юго-западе Ленобласти, ее построили в 1237 рыцари Литовского ордена. Статус музея она получила в 2001 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Бахчисарае нашли тысячи ценных экспонатов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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