Лебеди, спасенные из мазутного озера, начали самостоятельно есть (видео)

Птицы могли попасть в мазутное озеро, когда отстали от своей стаи. Фото: https://vk.com/seirenru

Птицы могли попасть в мазутное озеро, когда отстали от своей стаи. Фото: https://vk.com/seirenru

Пернатых, измазанных мазутом, нашли у одной из ТЭЦ Петербурга. За их жизнь боролись несколько дней.

Центр помощи диким животным “Сирин” сообщил, что лебеди начали приходить в себя и уже могут самостоятельно кушать. Лебеди, вымазанные в мазуте, были найдены 23 марта на мазутном отстойнике одной из ТЭЦ города спасателями ПСО Экстремум.

Спасатели погрузили тогда “черных” лебедей в коробки и доставили в центр. Ранее сообщалось, что скорее всего птицы не выживут, так как мазут попал не только на оперение, но и внутрь. Птицы пытались самостоятельно избавиться от мазута и чистили себя.

“Спасибо за вашу поддержку! Конечно, проблем ещё много, но птицы начали кушать самостоятельно!” — пишут в “Сирине”.

Птицы, отмечают сотрудники “Сирин”, могли попасть в мазутное озеро, когда отстали от своей стаи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шансы спасти лебедей, попавших в мазутное озеро в Петербурге, невелики.

Видео: https://vk.com/seirenru