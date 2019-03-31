Петербуржцев ждет сильный воскресный ветер

Температура воздуха днем прогреется до плюс 5 градусов. Фото: https://pixabay.com
Температура воздуха днем прогреется до плюс 5 градусов. Фото: https://pixabay.com

Про усиление ветра сообщают спасатели Петербурга. По информации ведомства, ветер может достигать 16 метров в секунду.

В воскресенье, 31 марта, днем ожидается сильный западный, северо-западный ветер, сообщает городского ГУ МЧС. Порывы ветра могут достигать в выходной день до 16 метров в секунду.

По информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, днем в Петербурге будет облачно, с прояснениями.

Температура воздуха днем прогреется до плюс 5 градусов. Атмосферное давление днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о температурном максимуме, который был зафиксирован в этот день.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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