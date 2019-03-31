“Зенит” сыграет с “Оренбургом” при закрытой крыше

Крыша стадиона “Газпром-арена” опубликовала собственное фото со словом “Стабильность” в соцсети.

Сегодня “Зенит” встречается с “Оренбургом” на стадионе “Газпром-Арена” в 14:00 в воскресенье 31 марта. В последний день первого весеннего месяца в Петербурге идет дождь и такая погода сохранится до вечера. По этой причине администрация стадиона приняла решение провести матч с закрытой крышей.

Сама крыша “Газпром-Арены”, у которой, между прочим, есть свой аккаунт в Twitter, опубликовала свое фото в закрытом виде и подписала словом “Стабильность”. В начале марта “Зенит” играл с закрытой крышей с “Вильярреалом”, а затем с “Уфой”.

Как ранее сообщил президент клуба Медведев, канал “Z+” не будет работать для фанатов Зенита на сегодняшнем матче — вместо этого его сотрудники подготовят более качественный выпуск к матчу с Локомотивом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что перед матчем “Зенита” устроят фан-променад.