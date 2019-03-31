“Зенит” проигрывает “Оренбургу” 0:1 после первого тайма

"Зенит" обходит противника по большинству показателей, но счет в пользу гостей. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

"Зенит" обходит противника по большинству показателей, но счет в пользу гостей. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Счет открыл Сутормин на 34-ой минуте матча в Санкт-Петербурге на “Газпром-арене”.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга проигрывает “Оренбургу” в домашнем матче Премьер-Лиги со счетом 0:1 на стадионе “Газпром-Арена” 31 марта. Счет открыл Сутормин на 34-ой минуте матча.

Как сообщает сайт “Зенита”, “Зенит” опережает “Оренбург” практически по всем показателям, кроме самого важного — счета. У хозяев поля выше процент владения мячом — 57% против 43%, шесть угловых против одного. Первый тайм отметился несколькими яркими моментами, у “Зенита” два удара в створ ворот, у “Оренбурга” — один. Юрий Жирков получил желтую карточку — это единственное предупреждение за матч.

Прошлый матч в Оренбурге осенью “Зенит” выиграл со счетом 1:2. До этого команды встречались дважды и “Зенит” побеждал. Сейчас клуб Санкт-Петербурга на вершине турнирной таблицы, а “Оренбург” на 10-ом месте.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщила, что на матче ждут до 45 тысяч зрителей.