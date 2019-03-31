Гройсман за прошлый год заработал 360 тысяч долларов

Об этом сообщается в декларации за 2018 года премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Согласно официальному документу электронной декларации, поданной Владимиром Гройсманом, за прошедший год доход премьер-министра составил 9,37 миллиона гривен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Общая сумма дохода составила 9,37 миллиона гривен, что в переводе на доллары составляет порядка 350 тысяч долларов.

В статью доходов вписан начисленный доход в 2017 году и продажа коммерческой недвижимости.

По официальным данным в 2018 году заработная плата премьер-министра составляла около 16 тысяч долларов.

Также, согласно данным декларации, в прошлом году не произошло изменений в перечне недвижимого имущество, принадлежащего главе правительства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Путин и другие чиновники Кремля подали декларацию за прошедший год.