Гройсман за прошлый год заработал 360 тысяч долларов

Премьер подал декларацию. Фото: Владимир Гройсман/ Facebook
Премьер подал декларацию. Фото: Владимир Гройсман/ Facebook

Об этом сообщается в декларации за 2018 года премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Согласно официальному документу электронной декларации, поданной Владимиром Гройсманом, за прошедший год доход премьер-министра составил 9,37 миллиона гривен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Общая сумма дохода составила 9,37 миллиона гривен, что в переводе на доллары составляет порядка 350 тысяч долларов.

В статью доходов вписан начисленный доход в 2017 году и продажа коммерческой недвижимости.

По официальным данным в 2018 году заработная плата премьер-министра составляла около 16 тысяч долларов.

Также, согласно данным декларации, в прошлом году не произошло изменений в перечне недвижимого имущество, принадлежащего главе правительства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Путин и другие чиновники Кремля подали декларацию за прошедший год.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Владимир Гройсман декларация деньги
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