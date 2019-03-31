В Петербурге могут закрыть 200 автостоянок

Стоянки могут начать закрываться уже в этом году. Фотo: Pixabay

Стоянки могут начать закрываться уже в этом году. Фотo: Pixabay

В Северной Столице, как и в многих других городах, существует проблема нехватки мест для парковки. Теперь она может обрести ещё больший масштаб.

Под угрозой закрытия оказались около 200 автомобильных парковок.

По информации, предоставленной изданием «Метагазета», городские власти планируют отобрать землю у тех владельцев автомобильных стоянок, чьи парковки не соответствуют требованиям постановления правительства Санкт-Петербурга.

Данное постановление называется «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности».

Срок аренды у большинства владельцев парковок истекает в 2019 году. В результате этого под угрозой закрытия оказались порядка 200 автомобильных стоянок.

Улицы и дворы и так уже заставлены автомобилями. Куда теперь будут стать машины петербуржцы – неизвестно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге прошла экологическая акция «Час Земли».