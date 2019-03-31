В Париже празднуют 130-летие Эйфелевой башни

В столице Франции на этих выходных проходит целый ряд мероприятий по случаю 130-летия одной из главных местных достопримечательностей — Эйфелевой башни.

Сегодня, 31 марта, Париж празднует 130-й день рождения своей «визитной карточки». Власти французской столицы организовали по этому случаю множество общественных мероприятий. Среди них: выставка портретов людей, участвовавших в строительстве Эйфелевой башни, а также спектакли и различные шоу, пишет RG.

Кроме того, на первом этаже башни проходит квест, посвященный истории и тайнам «Железной леди».

И это далеко не полный перечень всех праздничных мероприятий. Отмечается, что некоторые пройдут позже — осенью 2019 года.

Невзирая на торжество, в субботу вечером, 30 марта, на крыше «именинницы» на час отключали подсветку. Она, наравне со многими другими мировыми достопримечательностями, участвовала в акции «Час земли». Напомним, что цель акции — привлечь внимание к экологическим проблемам.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Дрозденко в Париже обсудил возможность сотрудничества Ленобласти с Францией.