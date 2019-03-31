Нобоа рассказал, как его вдохновила речь Семака в перерыве

Кристиан Нобоа. Фото: ФК
Кристиан Нобоа. Фото: ФК"Зенит"

Футболист Кристиан Нобоа, играющий на позиции полузащитника в ФК «Зенит», рассказал о победе петербургского клуба на «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ.

По словам футболиста, первая часть игры давалась не легко, соперник хорошо держал оборону и контратаковал. Также Нобоа добавил, что «сине-бело- голубые» воспрянули после мотивирующей речи главного тренера Сергея Семака в перерыве, который направил все силы команды на прессинг противника и желание выигрывать.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что петербургский «Зенит» смог одолеть «Оренбург» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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