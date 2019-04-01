Петербуржцы больше всех в России тратят на поездки с помощью каршеринга

Каршеринговый автомобиль. Фото: Авто Каршеринг
Каршеринговый автомобиль. Фото: Авто Каршеринг

В среднем жители Северной столицы тратят на одну поездку почти 300 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка, проведённые Сбербанком.

Самыми активными пользователями сервиса краткосрочной аренды автомобилей стали москвичи — в 2018 году на одного водителя приходилось в среднем 33 поездки в год.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти средний показатель на одного пользователя составил 21 поездку. В других регионах — 18 поездок.

По данным аналитического отдела Сбербанка, типичный пользователь каршеринга готов потратить на поездки 3 469 рублей в месяц.

Самый маленький средний чек зафиксирован в Уфе. Он составил 183 рубля. Самый большой — в Петербурге (296 рублей).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Северной столице участились аварии с участием машин каршеринга. Одна из таких произошла на Тихорецком проспекте Петербурга, водитель влетел в остановку и бросил машину.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
исследование каршеринг санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У водителя BMW в багажнике нашли 23 брикета наркотических веществ
Петербуржцы больше всех в России тратят на поездки с помощью каршеринга
Банк ВТБ незаконно изменил историческое здание на Невском
Петербуржцы подали иск к “ВКонтакте” за распространение персональных данных
Петербуржцев просят сообщать о незаконном обороте алкоголя
“Континентам” вновь досталось: Накануне были заминированы все
В Levi’s рассказали, как нужно стирать ваши джинсы
“Теплосеть” сообщила, когда будет устранен прорыв трубы на шоссе Революции