Петербуржцы больше всех в России тратят на поездки с помощью каршеринга

В среднем жители Северной столицы тратят на одну поездку почти 300 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка, проведённые Сбербанком.

Самыми активными пользователями сервиса краткосрочной аренды автомобилей стали москвичи — в 2018 году на одного водителя приходилось в среднем 33 поездки в год.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти средний показатель на одного пользователя составил 21 поездку. В других регионах — 18 поездок.

По данным аналитического отдела Сбербанка, типичный пользователь каршеринга готов потратить на поездки 3 469 рублей в месяц.

Самый маленький средний чек зафиксирован в Уфе. Он составил 183 рубля. Самый большой — в Петербурге (296 рублей).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Северной столице участились аварии с участием машин каршеринга. Одна из таких произошла на Тихорецком проспекте Петербурга, водитель влетел в остановку и бросил машину.