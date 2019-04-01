«РЖД» оштрафуют за снос здания

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в отношении ОАО «РЖД» в размере 200 тысяч рублей.

Административное наказание в виде штрафа назначено компании за самовольный снос здания, являющегося исторической ценностью. Здание находилось на улице Шкапина.

Здание не является объектом культурного наследия, однако оно находится в зоне регулирования застройки и является историческим. Здание построено до 1917 года.

На данной территории запрещен снос исторических зданий, за исключением частичной разборки тех строительных конструкций, у который официально состояние зафиксировано как аварийное.

В КГИОП не поступала никакая информация о планирующемся сносе здания. После самовольного демонтажа компания присылала в комитет «Технический отчет» по данному зданию.

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