“Теплосеть” сообщила, когда будет устранен прорыв трубы на шоссе Революции

От прорыва пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. Фото: https://vk.com/spb_today
От прорыва пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. Фото: https://vk.com/spb_today

Коммунальная авария произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля. Вода заполнила территорию двора между улицей Крюкова и шоссе Революции.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” сообщает, что все ремонтные работы будут завершены к вечеру 1 апреля. Ремонт проходит у дома 12 по шоссе Революции.

Сотрудники также сообщили, что вода и отопление в жилые дома, расположенные в зоне прорыва, подается в штатном режиме. Предварительное время окончания работ запланировано на 22:00.

От прорыва пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. Оценку ущерба ведет аварийный комиссар. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “ночной фонтан» забил на Среднеохтинском проспекте (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» красногвардейский район происше прорыв трубы
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“Теплосеть” сообщила, когда будет устранен прорыв трубы на шоссе Революции