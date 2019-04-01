“Теплосеть” сообщила, когда будет устранен прорыв трубы на шоссе Революции

Коммунальная авария произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля. Вода заполнила территорию двора между улицей Крюкова и шоссе Революции.
АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” сообщает, что все ремонтные работы будут завершены к вечеру 1 апреля. Ремонт проходит у дома 12 по шоссе Революции.
Сотрудники также сообщили, что вода и отопление в жилые дома, расположенные в зоне прорыва, подается в штатном режиме. Предварительное время окончания работ запланировано на 22:00.
От прорыва пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. Оценку ущерба ведет аварийный комиссар. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен.
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